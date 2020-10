Aliança de casamento da Rainha Elizabeth esconde um mistério

Atualizado em 5 out 2020, 16h15 - Publicado em 5 out 2020, 15h30

Por Da Redação - Atualizado em 5 out 2020, 16h15 - Publicado em 5 out 2020, 15h30

Na época em que a Rainha Elizabeth planejava seu casamento com o Príncipe Philip em 1947, A Grã-Bretanha ainda se recuperava da brutalidade da Segunda Guerra Mundial.

Os mantimentos como roupas e alimentos estavam sendo racionados, porém, o governo decidiu que os britânicos precisavam de um motivo para comemorar, então o casamento foi usado para essa ocasião.

Com a escassez de recursos e os gastos com o casamento, havia algo a mais para se preocupar – a aliança da rainha. O anel feito de ouro galês é tradicional na família real, como os que são usados por Kate Middleton e Meghan Markle. Entretanto, o anel da rainha tem alguns detalhes especiais: há em seu interior uma mensagem secreta, que apenas três pessoas, além dela, sabem o que está escrito.

Além da mensagem que apenas o gravador, seu pai e seu marido tem conhecimento, o anel tem um significado especial e histórico, porque é feito de uma tiara que pertenceu à mãe de Philip, a Princesa Alice, que antes de pedir Elizabeth em casamento, Philip mandou desmontar a tiara e usar os diamantes para fazer o anel. Com as pedras que sobraram da coroa, o Príncipe fez uma pulseira de diamantes, que deu de presente à esposa no dia do casamento.

O que falta para termos mais mulheres eleitas na política