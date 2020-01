Relembre 10 momentos de William e Harry juntos

Quando viva e no auge do drama de sua separação do príncipe Charles, a princesa Diana pediu aos filhos Harry e William que fizessem um pacto: eles jamais abandonariam um ao outro. Uma promessa que eles prontamente fizeram. E tentaram manter.

‘A vida acontece’, como mesmo Harry reconheceu recentemente. “Pela pressão que a nossa família sofre, pelo nosso trabalho, inevitavelmente acontecem coisas. Mas somos irmãos. Sempre seremos irmãos. Certamente estamos em caminhos diferentes no momento, mas eu sempre estarei lá para ele e, eu sei, ele sempre estará lá para mim. Não nos vemos tanto quanto costumávamos. Mas eu o amo muito e você sabe que a maioria das coisas é criada do nada. Mas como irmãos, você tem dias bons e dias ruins”, Harry disse no documentário da ITV que acelerou o desgaste familiar.

Até o anúncio que Harry queria se afastar de suas funções na Família Real, William tinha mantido silêncio. Isso mudou no sábado (11), quando o príncipe fez um raro desabafo reconhecendo que, de fato, estão afastados. “Tudo que podemos fazer, tudo que eu posso fazer é tentar e apoiá-los e esperar quem um dia voltemos a cantar na mesma página”, disse William ao The Sunday Times.

A expectativa é que a saída de Harry e Meghan seja efetiva a partir de segunda (13). Ela já deixou a Inglaterra pelo Canadá e Harry é esperado para se juntar com sua família ainda essa semana. Em diferentes continentes os irmãos ficarão de fato afastados, mas talvez a distância seja a melhor solução para eles.

Vamos lembrar 10 momentos marcantes dos irmãos.

Primeiros passos

Harry dá seus primeiros passos, ajudado pelo irmão, William

A figura de irmão protetor foi estabelecida em William desde que Harry, literalmente, deus seus primeiros passos em público.

Mantendo a fachada

– Charles brinca com William e Harry Charles brinca com William e Harry

Diana e Charles tiveram problemas no casamento desde o primeiro dia, mas nem as crianças nem os súditos desconfiavam naquela época. A imagem da família feliz era importante para ocasiões públicas.

Filhos de uma rebelde

– Princesa Diana com os filhos, William e Harry Princesa Diana com os filhos, William e Harry

Ainda soa absurdo: uma das primeira rebeldias de Diana foi justamente cuidar pessoalmente dos próprios filhos. Mesmo com babás, ela nunca se afastou da vida de William e Harry. A ligação dos três, depois apenas dos dois, veio literalmente do berço.

O gozador e o tímido

Harry brinca com William, já deixando claro as características pessoais de cada um

O carisma de Harry, sua simpatia e suas brincadeiras sempre fizeram dele o príncipe querido do público. William, por timidez, sempre foi mais sério. Os irmãos sempre estavam muito próximos em todas aparições públicas.

O trauma

Os irmãos ficaram ainda unidos depois da morte de Diana

Depois da separação dos pais, os irmãos dividiam as férias entre os dois. Eles estavam com o pai quando Diana morreu. A morte dela os uniu ainda mais, mas também plantou caminhos opostos.

William se empenhou em evitar o drama da mãe com a Família Real seguindo as regras e sendo cuidadoso (até demais) para tomar decisões pessoais. Harry, impetuoso como Diana, guardou ressentimentos que voltaram à tona depois que se casou e viu Meghan Markle passar por perseguições parecidas com as da mãe dele.

Melhor amigo

Harry foi o padrinho do irmão no casamento de William e Kate.

O papel de padrinho de casamento no exterior é um pouco diferente. Há a figura do best man, que destaca aquele que é o melhor amigo do noivo. É uma posição importante e de afirmação pública de amizade. Para nós não havia dúvida que Harry seria o padrinho de William quando ele se casou com Kate Middleton.

Brincalhão sempre, Harry sabia que o irmão estava nervoso. Quando Kate entrou na igreja, quebrou o protocolo e olhou para trás, curioso como todas nós para saber como ela estava. “Espere para vê-la”, provocou o irmão que seguiu as regras e continuou olhando para frente. Harry, sempre, conquista as pessoas por ser autêntico.

Os fab four

– Meghan Markle, ainda apenas noiva de Harry, passa seu primeiro Natal com a Família Real Meghan Markle, ainda apenas noiva de Harry, passa seu primeiro Natal com a Família Real

Harry chama Kate Middleton de irmã. Os dois claramente se dão muito bem. Depois de muitas namoradas, o príncipe se apaixonou perdidamente por Meghan Markle e em menos de um ano a pediu em casamento.

A Rainha fez uma exceção e convidou Meghan para passar o Natal com a Família Real mesmo antes do casamento do neto. A imagem dos dois casais, lado a lado, acendeu no mundo uma fixação de que eles seriam melhores amigos.

A realidade logo se revelou bem diferente.

Retribuição

– William também foi padrinho do casamento do irmão William também foi padrinho do casamento do irmão

Quando, na época, se questionava se Harry também escolheria William para best man, ou seja, padrinho, o público jamais imaginaria que ali estava começando uma novela que separaria os dois. William foi escolhido para estar com o irmão no altar, mas os dois já estavam em conflito na época.

Tudo começou quando Harry ficou magoado com William, que questionou se o irmão deveria se casar tão rapidamente. William esperou 8 anos para pedir Kate em casamento. Harry, seguro de seus sentimentos, entendeu a pergunta como uma crítica pessoal a Meghan. Em sua defesa, William alegava que estava apenas preocupado com o tempo para prepará-la para o trabalho dentro da Família Real (e sim, de conhecê-la melhor).

O príncipe também argumenta que sua dúvida é apenas por seguir – ao pé da letra – o conselho de Diana. A mãe dos dois teria conversado com William e recomendado que deveria conhecer muito bem sua parceira antes de casar, para evitar o que ele testemunhou os pais viverem. Diana acreditava que o casamento com Charles não deu certo porque eles mal se conheciam e se casaram em menos de um ano. William claramente subestimou os sentimentos de Harry, que é um homem de mais de 35 anos e que tem certeza de suas escolhas.

Os primeiros passos do rompimento foram dados ali.

Papéis diferentes

A foto dos herdeiros diretos do trono. A foto está quase completa, foi feita 1 ano antes do nascimento de Archie.

Sempre foi claro o desejo de Harry de ser pai e ter uma família sua, como William construiu com Kate. A princípio, o claro afastamento dos irmãos era explicado pela mudança de papéis: William, terceiro na linha sucessória, já está efetivamente trabalhando como futuro Rei e é pai de três filhos agora, o que tomaria seu tempo. Harry e Meghan aumentaram a família em menos de ano depois do casamento, com o pequeno Archie e também passaram a ter outras prioridades. Os sorrisos aqui eram apenas para a câmera. Nos bastidores ninguém nessa foto estava se entendendo direito.

Harry, segundo fontes, se ressentiu com a frieza que William trata Meghan. Meghan e Kate bateram boca antes e depois do casamento. Harry e Meghan saíram de Londres e foram morar em Windsor.

Charles tentou intervir na briga dos filhos, mas dá para ver que não teve sucesso.

Caminhos separados

– Tanto Harry como William falaram publicamente que estão afastados um do outro e nunca mais foram fotografados juntos. Não como antes. Tanto Harry como William falaram publicamente que estão afastados um do outro e nunca mais foram fotografados juntos. Não como antes.

Olhando para trás, as últimas fotos dos irmãos, mesmo quando juntos em um evento público, era de pouca interação entre eles. A expressão de William se tornou ainda mais séria. Ele não fala com ou de Meghan Markle em público, e muito pouco o vemos brincando com Harry.

Nas redes sociais, no entanto é ao contrário. No Instagram de William e Kate eles postam com citações ao Duque e Duquesa de Sussex, com fotos inclusive. Do lado de Harry e Meghan, quase nada. Nem like.

William quebrou o silêncio sábado (11), quando confirmou que está triste com a situação, mas que assim como irmão, não espera que a solução seja imediata.

Por hora eles farão justamente o que a mãe deles pediu para evitar: cada um vai seguir seu próprio caminho.

Leia também: “Sempre abracei meu irmão. Não posso mais. Estou triste.”

+ Príncipe Harry fala abertamente do desentendimento com príncipe William