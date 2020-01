Príncipe William: “Sempre abracei meu irmão. Não posso mais. Estou triste”

“Sempre abracei meu irmão. Não posso mais. Estou triste com isso.”

São as primeiras palavras oficiais ditas pelo príncipe William sobre a decisão de Harry de se afastar da Família Real.

Até o momento, William estava calado, mesmo com informações vazando de sua preocupação e irritação com o irmão caçula. Hoje (11) ele falou ao The Sunday Times sobre o drama que vem atormentando a Realeza por mais de um ano. Para o jornalista que o entrevistou, a sensação foi de que William desistiu de argumentar e apenas quer que a novela termine sem ferir mais a todos envolvidos.

“Tudo que podemos fazer, tudo que eu posso fazer é tentar e apoiá-los e esperar quem um dia voltemos a cantar na mesma página. Eu quero que todos trabalhem como equipe’, disse ele.

Nos últimos dias Harry tem conversado diretamente com o pai para concluir os planos de afastamento. Até segunda-feira (13) espera-se que os principais envolvidos estarão reunidos em Sandringham para sair de lá com uma solução para o problema. Na reunião são esperados Harry, William, príncipe Charles, a Rainha e Meghan, que vai participar pelo telefone. Harry não vê a hora de deixar a Inglaterra e se juntar à Meghan e Archie, em Vancouver.

A ‘vitória’ parece ser do jovem casal, porém pode-se argumentar que todos perderam um pouco com tamanha intransigência de todos os lados.