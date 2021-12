Saiba qual é o membro da realeza mais influente. Não é a Rainha!

A rainha Elizabeth foi desbancada por Meghan Markle no quesito influência entre os integrantes da realeza britânica. A informação foi levanta pelo site Design Bundles, que realizou um estudo sobre os passos dos membros da família real.

A pesquisa analisou a performance digital dos royals por meio de hashtags no Instagram, pesquisa no Google, entre outras formas. Levando em conta essas métricas, a duquesa de Sussex levou a melhor e tem a matriarca da família ao seu lado, no segundo lugar.

Curiosamente, Meghan ganhou o posto de destaque após a sua saída da realeza ao lado do marido e pai de seus filhos, o príncipe Harry. Após a decisão, o casal arrumou as malas para construir um novo capítulo de suas vidas nos Estados Unidos.

Os dados mostram a explosão que acompanha todos os assuntos ligados à Meghan, que já foi atriz, apresentadora e recentemente lançou o livro infantil, Seu Banco (compre aqui).

Em 2020, a plataforma de pesquisa do Google recebeu aproximadamente 7,4 milhões de buscas relacionadas à princesa por mês. No Instagram, foram mais 10,4 milhões de hashtags associadas à Meghan e 11.200 artigos a seu respeito, segundo o The Express.

“Agora, a Duquesa de Sussex é provavelmente a mulher mais comentada e influente em todo o mundo, bem como na família real”, apontou o comunicado oficial da pesquisa.

“Meghan, junto com o marido Príncipe Harry, sempre rejeitou a tradição real de enterrar as opiniões pessoais e apresentar ao mundo uma frente unida e idealizada.”

Vale lembrar que o período de análise da pesquisa coincide com a fatídica entrevista do casal à apresentadora Oprah Winfrey. Na ocasião, Meghan comentou ao lado de Harry sobre conflitos com a realeza, incluindo um episódio de racismo contra o seu filho Archie.

“A coragem e ousadia de Meghan em falar sobre questões como racismo, licença parental e empoderamento das mulheres são diferentes de qualquer outro membro da realeza, e sua voz é poderosa e duradoura.”

Em terceiro lugar, Kate Middleton surge como mais uma mulher influenciando o mundo por meio da realeza.