Rainha tem uma mensagem secreta na aliança de casamento

Rainha Elizabeth teve por 70 anos o duque de Edimburgo como seu companheiro. No enterro do príncipe Phillip, ela deixou uma carta no caixão do seu amado assinada com o seu apelido Lilibet, que agora também é nome da sua bisneta, filha do príncipe Harry e Meghan Markle.

No dia do matrimônio, Phillip deu vários presentes para a Rainha, incluindo o tão esperado anel de noivado. O próprio príncipe desenhou a joia, que conta com diamantes de uma tiara da mãe do duque. Seguindo uma tradição da família real, a peça ainda é constituída de ouro galês.

Nem a rainha e nem o duque revelaram o que há gravado no anel. É um segredo dos dois e, claro, do gravador. “Ela nunca o tira e dentro do anel há uma inscrição. Ninguém sabe o que diz, a não ser o gravador, a rainha e seu marido”, revela Ingrid Seward, autora da biografia do príncipe Philip.