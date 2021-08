Rainha Elizabeth teme exposição de uma pessoa da família no livro de Harry

Apesar de terem deixado os cargos reais de lado, Meghan Markle e príncipe Harry não param de ser notícia. Seja com o nascimento da filha mais nova do casal, Lilibet, ou com a nomeação ao Emmy graças à entrevista que deram à Oprah Winfrey, os Duques de Sussex sempre estão na mídia.

E dessa vez não é diferente. Harry revelou recentemente que escreverá um livro sobre a vida na família real, com o intuito de mostrar “um retrato pessoal, honesto e cativante”. Em um comunicado oficial, o príncipe revelou que deseja contar os altos e baixos e tudo que aprendeu na realeza.

A notícia, no entanto, não agradou a todos e deixou alguns membros apreensivos, como a própria rainha Elizabeth. Segundo fontes, a monarca teme a exposição de uma pessoa da família no livro de Harry – e não é o príncipe Charles.

A tensão está ligada à Camilla, a duquesa de Cornualha e madrasta de Harry e William. De acordo com o Daily Mail, a Rainha está “preocupada” com o que essas memórias podem representar para Camilla.

“Se ele documentar seu relacionamento tenso no livro [com Camilla], pode ser muito prejudicial no momento em que Charles está preparando as bases para que ela se torne rainha”, afirmou uma fonte.

Bom, se até Betinha está preocupada, sabemos que mais escândalos e fatos comprometedores podem vir à tona.