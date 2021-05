Como assim? Rainha Elizabeth terá sua própria marca de cerveja

Aos 95 anos, a rainha Elizabeth não para de nos surpreender. A monarca acaba de anunciar que terá sua própria marca de cerveja, produzida a partir de plantas cultivadas nas propriedades da realeza em em Sandringham, em Norfolk.

Elizabeth escolheu para sua marca um logotipo diferenciado: uma lebre e um faisão, que ficam ao lado do nome Sandringham, como contou a People.

“Fabricado no Reino Unido para Sandringham Estate. A propriedade é um refúgio para a vida selvagem de faisões, lebres, corujas e muitas outras espécies que prosperam nos habitats de florestas e fazendas”, informa o rótulo da bebida.

Atualmente, as cervejas são vendidas na loja de presentes de Sandringham por 5,5 dólares, aproximadamente 29,90 reais. A garrafa, que contém 500 ml, possuí até o momento duas opções para compra: tradicional bitter inglesa filtrada a frio e Golden IPA, uma versão mais forte e natural.

A rainha não é novata no ramo de bebidas alcoólicas, já que também vende seu próprio gim, o Celebration, feito em destilaria nas suas propriedades. Ano passado, o palácio também criou uma opção da bebida com especiarias cultivadas no quintal de Elizabeth.

O príncipe Harry disse se o avô estivesse vivo iria ter preferência pela cerveja recém-lançada pela esposa. “Ele tem sido uma rocha para sua majestade, a rainha, com uma devoção incomparável, ao lado dela por 73 anos de casamento. Embora eu pudesse continuar, sei que agora ele diria a todos nós, com a cerveja na mão: ‘Oh, vá em frente!'”