Rainha Elizabeth sofre com a perda de mais um companheiro

Um cãozinho da rainha Elizabeth morreu no último final de semana. O animal foi um presente de príncipe Andrew para distrair a mãe, enquanto príncipe Philip estivesse no hospital. Segundo uma fonte do tabloide inglês The Sun, a rainha está “devastada” com a perda.

O animal de estimação tinha apenas 5 meses e morreu após um mês do falecimento do marido de Elizabeth. Fergus foi o nome escolhido para o cão em homenagem ao tio materno da monarca, Fergus Bowes-Lyon, que morreu durante a Primeira Guerra Mundial, na França. O animal pertencente à raça dorgi, um cruzamento dentre Daschund e Welsh Corgi.

Desde a primeira aparição de Fergus, um dia antes do funeral de Philip, a mídia local descobriu que os filhotes foram uma tentativa de animar a rainha. Uma fonte afirmou ao The sun que: “os cachorrinhos foram trazidos para animá-la durante um período muito difícil.“

“Todos os envolvidos estão chateados porque isso aconteceu logo depois que ela perdeu o marido. A Rainha está absolutamente devastada“, completou a fonte.

Os cachorros são grandes companheiros da monarca, tanto que sua primeira saída após a morte de Philip foi um passeio com eles. Essa é a segunda vez que ela enfrenta a perda de um animal de estimação em seis meses, já que Vulcan morreu em dezembro do ano passado, pouco antes do Natal.

Segundo um conselheiro pessoal, desde 2015 Elizabeth, que é apaixonada por cães, não adquiriu novos animais, pois não queria deixar nenhum para trás caso morresse.