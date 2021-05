Princesa Beatrice anuncia 1ª gravidez e ganha recado fofo da avó Elizabeth

Mais um bisneto da rainha Elizabeth à vista! A princesa Beatrice está grávida do seu primeiro filho. O anúncio foi feito pela conta oficial do Palácio de Buckingham no Twitter nesta quarta-feira (19).

“Sua Alteza Real a Princesa Beatrice e o Sr. Edoardo Mapelli Mozzi estão muito satisfeitos em anunciar que estão esperando um bebê no outono deste ano. A Rainha foi informada e ambas as famílias estão encantadas com a notícia”, dividiu o perfil com os seguidores.

A neta da rainha se casou com o empresário Edoardo Mapelli Mozzi em julho do ano passado em uma cerimônia discreta, que contou com a presença de apenas 20 convidados, incluindo Elizabeth II e o príncipe Philip, que faleceu neste ano.

O filho de Beatrice, que ainda não teve o sexo informado, chegará ao mundo pertinho do seu primo, já que a princesa Eugenie deu à luz um menino em fevereiro. As duas são filhas de Sarah Ferguson e do príncipe Andrew.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are very pleased to announce that they are expecting a baby in autumn of this year.

The Queen has been informed and both families are delighted with the news.

📸 The couple on their wedding day in July 2020. pic.twitter.com/oCHZLBa8oT

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2021