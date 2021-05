Os presentes de aniversários de casamento trocados entre Meghan e Harry

O príncipe Harry e a Meghan Markle estão comemorando o seu terceiro ano de casamento, nesta quarta-feira (19), e planejam celebrar a data com a mesma tradição dos anos anteriores: presentes com significados especiais.

Em entrevista à revista norte-americana People, uma fonte explicou quais os critérios que os duques de Sussex utilizam para homenagear um ao outro e o significado por trás de cada presente.

Segundo o entrevistado, os duques “amam fazer seus próprios tradicionais presentes de casamento.” Curiosamente, o segredo por trás de cada lembrança está ligado à simbologia da boda completada.

“O primeiro aniversário foi [bodas] de papel, e Meghan escreveu o discurso do casamento e mandou emoldurar para ele”, disse a fonte. Na mesma ocasião, Harry também deu a Meghan um anel da eternidade, o qual ele mesmo ajudou a desenhar. Esta é uma boda marcada pela fragilidade do casamento, por ser um momento de adaptação, em que o casal enfrentou enquanto compunham a família real.

No ano passado, em seu segundo aniversário, “os dois se deram presentes baseados em algodão”, acrescentou a fonte, visto que as bodas em algodão simbolizam como o casal se torna mais conectado e flexível com o passar do tempo.

Acompanhando a tradição e a criatividade do casal, já estamos curiosas para saber o quais serão os presentes nesta ano. Vale lembrar que a boda de três anos é simbolizada pelo trigo e couro, como uma analogia de que o tempo só melhora o relacionamento.

Os duques, que costumam celebrar a data de forma íntima e em família, vão festejar este ano em sua nova residência na Califórnia, ao lado de seu filho Archie, enquanto aguardam o nascimento da mais nova integrante da família.