Estaria a Rainha Elizabeth com aposentadoria anunciada?

Quando estava promovendo a 3ª temporada da série The Crown, o ator Josh O’Connor, que interpreta o príncipe Charles, chocou muita gente quando disparou: “Para a vida de Charles ter sentido a mãe dele tem que morrer”. Tirada de contexto parece que ele deseja mal à rainha Elizabeth, mas só ressalta uma verdade que os súditos britânicos comentam há tempos. Elizabeth II já é a soberana que reinou na Inglaterra por mais tempo em toda História, o que também faz de seu filho primogênito e herdeiro, Charles, o príncipe que mais esperou para poder ser Rei. Alguns fazem a piada de chamá-lo de ‘o príncipe da sombra’ (Shadow Prince) porque aos 71 anos de idade ainda não conseguiu reinar e aguarda até que sua mãe abdique a Coroa. Segundo a imprensa britânica começou a especular hoje (28), a espera está próxima do fim e a rainha agora teria determinado uma data para coroar o filho: logo após 21 de abril de 2021, quando ela completará 95 anos de idade.

Para quem esperou pelo menos 50 anos para realizar seu papel na História, 18 meses vão voar. A informação – ainda não confirmada pelo palácio de Buckingham – circula com fôlego cada vez maior. A gota d’água teria sido justamente o fato da Rainha não ter conseguido ‘controlar’ o príncipe Andrew, que está envolvido em uma investigação de pedofilia e exploração sexual, e resolveu dar uma entrevista ao um canal de TV inglesa sem a aprovação prévia da mãe, algo completamente fora do protocolo. O drama desenrolando entre William e Harry, assim como as entrevistas de Meghan não tem ajudado a Rainha a demonstrar comando sobre a própria família.

Charles, que nunca foi um príncipe popular entre seus súditos , quase virou um vilão nos anos 90, quando Diana ainda era viva e revelou os problemas matrimoniais entre os dois. No entanto, desde o início dos anos 2000, Charles conseguiu se casar com a mulher que sempre amou, Camilla, e embora tenha criado algumas saias justas com posicionamentos políticos diferentes do esperado, vem ganhando força e popularidade nos últimos anos. Já houve o tempo em que se especulava que a Rainha iria passar a Coroa direto para William, mas ninguém mais espera isso. Charles quer ser Rei, não vai abrir mão do título para o filho.

A imprensa vem antecipando a transição por um motivo claro: não apenas foi Charles que convenceu a Rainha a afastar Andrew das funções públicas, mas hoje ele se reuniu com o pai, príncipe Philip, para assumir um papel abertamente de comando nas decisões diárias do Reino. Charles passaria a ter o título de Príncipe Regente até que a Rainha abdique em seu favor. Se de fato a data for em 18 meses, Elizabeth deixará a vida pública com a mesma idade que o marido, Philip se aposentou, há alguns anos.

A festa de natal dos Windsor promete ser mais animada de todos os tempos.

