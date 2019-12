Príncipe Charles planeja reduzir tamanho da realeza quando assumir o trono

Caso os rumores da aposentadoria da Rainha Elizabeth realmente se concretizem, a monarquia britânica sofrerá por mudanças mais profundas do que apenas passar a ser controlada por um rei. Isto porque, segundo o jornal Daily Star, o príncipe Charles tem planos de fazer uma “limpeza” na Família Real.

De acordo com as informações do veículo, uma vez que assumir o trono, Charles diminuirá ainda mais o número oficial de membros da realeza, mantendo apenas a si mesmo, os filhos William, Harry e suas respectivas famílias. Basicamente apenas quem esteja diretamente na linha sucessória.

Charles já tinha conseguido convencer a Rainha de fazer uma redução, mas ainda não foi como ele queria. As filhas do príncipe Andrew, as princesas Beatrice e Eugenie, por exemplo, já não fazem mais parte da contagem oficial, mas Andrew sim. A motivação voltou a fortalecer com o recente escândalo envolvendo Andrew, suspeito de estar envolvido na rede de exploração sexual de menores do pedófilo Jeffrey Epstein. Charles estaria, inclusive, planejando ter uma conversa séria com o irmão sobre todos os problemas que ele trouxe para a realeza.

Autoridades britânicas parecem favoráveis à mudança. Ao Sky News, Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, afirmou que, de fato, a discussão sobre o comportamento de Andrew trouxe o assunto à tona e que acredita que “o público como um todo gostaria de ver esse tipo de transformação”.

Já Brittani Barger, editora do Royal Central, publicação especializada na monarquia, declarou ao The Sun que “A crise de Andrew definitivamente fortaleceu o desejo de Charles por uma monarquia reduzida. O príncipe Andrew está fora do jogo. Eu sequer o vejo assumindo funções reais e qualquer esperança que suas filhas [as princesas Eugenie e Beatrice] o fariam também se foi. Acho que quando tudo terminar, a monarquia será Charles e seus filhos e netos.”

Leia também: Cinco netos são excluídos da Família Real: Entenda o que aconteceu

+ Twitter oficial da Família Real contradiz declaração da Rainha

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente