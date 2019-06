A punição que Kate deu a William quando eles se separaram

Kate Middleton e Príncipe William passaram por um momento conturbado no relacionamento quatro anos antes de se casarem. A duquesa de Cambridge, na época, ficou bastante envergonhada quando fotos do duque dançando com outras garotas em um clube de Londres caiu na rede, em 2007.

De acordo com a especialista na família real, Katie Nicholl, Kate confrontou William na época e, então, o casal decidiu se separar por alguns meses. Um amigo próximo do príncipe contou ao Daily Mail que a duquesa, naquele tempo, estava sofrendo com o rompimento.

“Kate fez tudo o que ela podia para fazer ele ficar”, contou o amigo. “Na outra semana, ela disse que pretendia ser fotografada em todos os lugares que pudesse sem William para puni-lo por todas as fotos que saíram dele dançando com outras garotas”, revelou na ocasião.

Essa seria a punição que Kate supostamente deu a William pelo ocorrido na época. A duquesa foi fotografada deslumbrante várias vezes durante eventos. “Ela compareceu a algumas festas em Londres para caridade e eu acredito que William deve ter visto o que ele estava perdendo”, comentou o amigo.

O casal só ficou separado por dois meses até serem vistos juntos novamente durante o ‘Concerto para Diana’, show beneficente que foi realizado no Estádio de Wembley, Londres, no dia 1º de julho de 2007, em homenagem à falecida Diana.

“Foi um momento memorável e comovente”, afirma Nicholl. “Eu acredito que aquilo era o que todo mundo precisava para saber que eles estavam juntos para valer”, opina a especialista.

“William percebeu o que ele realmente queria na vida dele”, revela um amigo do casal ao jornalista Andrew Morton.

Rumores de traição

Um rumor tomou conta da família real no mês de abril. Enquanto todos os holofotes estavam em Meghan Markle e a espera pelo novo bebê real, uma notícia de uma possível traição veio à tona.

A imprensa do Reino Unido divulgou fotos de uma suposta traição do príncipe William. Na ocasião, Kate Middleton ainda estava grávida do terceiro filho do casal, Louis.

Segundo os tabloides, a mulher vista com William é Rose Hanbury, a marquesa de Cholmondeley. Nas fotos, William está em uma festa, se divertindo, cantando e dançando, aparentemente flertando com ela.

Na época, alguns tabloides britânicos apontaram que a duquesa e seus três filhos teriam “se mudado” da propriedade rural do príncipe. Entretanto, o boato foi desmentido.30

Confira os assuntos que bombaram na semana:

Leia também: Príncipe Philip faz aniversário e ganha homenagem da família real

+ Príncipe Louis aparece com roupinha usada por Harry há 33 anos

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA