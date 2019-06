Príncipe Louis aparece com roupinha usada por Harry há 33 anos

No último sábado (8) aconteceu em Londres a “Trooping the Colour”, cerimônia militar datada do século XVII na qual diversos regimentos britânicos desfilam em homenagem ao aniversário da Rainha.

Neste ano, o evento foi ainda mais especial, pois contou, pela primeira vez, com a participação do príncipe Louis. O pequeno atraiu toda a atenção por sua fofura enquanto acenava para o público com os pais e os irmãos.

Mas a aparição inédita ficou marcada também por outro detalhe: a roupa que Louis vestia era muito semelhante à usada pelo príncipe Harry também no Trooping the Colour, 33 anos atrás.

Esta, porém, não é a primeira vez que os membros mais novos da realeza “herdam” roupas. Em 2015, em sua primeira cerimônia, o príncipe George usou um macacão azul bebê que pertencera ao próprio William.

Leia também: Maju Coutinho dará voz à autobiografia de Michele Obama

+ A luxuosa festa de 15 anos da filha de Tadeu Schmidt

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA