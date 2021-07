Saiba quanto Harry receberá para escrever autobiografia

O anúncio da autobiografia do príncipe Harry causou mais uma balbúrdia no seio da Família Real! Fontes próximas ao Palácio de Buckingham revelaram que o duque de Sussex não conversou com seus familiares antes do anúncio do livro, como o apurado pela BBC. Segundo o veículo, os membros reais, inclusive a sua avó, a Rainha Elizabeth II, e seu pai, o príncipe Charles, foram surpreendidos.

Leia mais sobre o anúncio do livro de Harry que promete revelar altos e baixos da realeza.

De acordo com os informantes, a realeza só obteve conhecimento da autobiografia de Harry por meio das notícias publicadas pelo tabloide Page Six e, como já era de se esperar, o fato gerou um grade reboliço na realeza.

O livro já foi rotulado por especialistas reais como um “exercício de ganhar dinheiro às custas de sua família de sangue”, visto que, de acordo com especialistas do mercado editorial, Harry já deve ter recebido um adiantamento de, no mínimo, 20 milhões dólares para dar início à obra.

Em comunicado, o príncipe confirmou que pretende doar os lucros das vendas para instituições de caridade. Outras pessoas próximas à Família Real já preveem que será “um livro de Harry, escrito por Meghan“.

No comunicado, Harry prometeu entregar ao público um livro “preciso e totalmente verdadeiro”. Ainda que não se saiba ao certo quais serão os assuntos citados na publicação, a expectativa é de que a morte da princesa Diana e os bastidores do afastamento dos duques de Sussex da realeza sejam temas recorrentes.

Com lançamento previsto para o final de 2022 e com uma prévia agendada para outubro deste ano, o escrito certamente abalará ainda mais a relação entre o príncipe Harry, os príncipe William e Charles e o restante da Família Real.