Após divórcio, Meghan devolveu aliança de casamento de forma inusitada

Que Meghan Markle foi casada com o produtor Trevor Engelson não é segredo para ninguém, mas a forma que ela devolveu a aliança ao ex-marido é surpreendente. Em 2013, após dois anos juntos, eles se divorciaram. Sendo assim, a duquesa de Sussex resolveu enviar o anel de volta por correspondência. Trevor ficou “furioso” ao receber a encomenda inusitada.

De acordo com Andrew Morton, especialista na família real britânica, os dois estavam distantes fisicamente, por isso ela devolveu a aliança de casamento e o anel de noivado com uma pedra de diamante. Nessa época, Meghan estava no Canadá nas gravações de Suits, série em que atuava antes de entrar para a realeza.

Segundo o veículo inglês The Sun, o ex-marido da duquesa não conseguia “se segurar de raiva”. Ele afirmou ainda que se sentiu como uma pedra “na sola do sapato” de Meghan, a atrapalhando.

Após a separação do casal em 2013, os dois seguiram com suas vidas em direções opostas. Trevor se casou com Tracey Kurland, nutricionista e herdeira, em 2019. Um ano depois, os dois tiveram o primeiro filho. Já Meghan se casou com príncipe Harry em 2018 e, hoje, é mãe de Archie e Lilibet.