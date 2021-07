“Diana teria orgulho dos filhos e noras; cada um tem sua voz”, diz ex-cunhada

Em entrevista exclusiva à revista People, Sarah Ferguson, a Fergie, que foi casada com o príncipe Andrew, irmão mais novo de Charles, falou sobre sua amizade com Diana e o que viu de sua vida na Família Real. Segundo a duquesa, ela e Diana eram amigas desde de adolescente e foi Diana quem a apresentou a Andrew. “Ela me ensinou muito da vida pública. Ela era muito corajosa e tivemos momentos incríveis juntas”, lembra Sarah.

Segundo ela, assim como Diana, ela também passou por muitas questões de saúde mental. “A gente tinha cada uma os nossos problemas e conversávamos muito. Eu lembro uma vez que ela me disse: ‘Fergie, quando você está no topo do pedestal, é mais fácil cair. Do chão, você escala pra cima”, conta Sarah, que lança agora, aos 61 anos, um romance, seu primeiro livro.

Sarah também sofreu muito com o escrutínio da imprensa, e foi chamada de gorda pelos tabloides. “Me chamavam de Duquesa de Pork (porco, em inglês)”, lembra ela, em alusão a Duquesa, de York, seu cargo. Ela lembra que os jornais tentavam o tempo todo jogá-la contra Diana e vice-versa. “Mas nós prometemos que ficaríamos juntas para sempre. Juntas, nós éramos mais fortes. As pessoas tentavam quebrar isso”, contou à revista norte-americana.

Sarah acredita que, se Diana estivesse viva, estaria muito orgulhosa dos filhos e noras e obcecada com os netos. “Ela adorava minhas filhas e os meninos dela. Ela estaria realizada vendo-os hoje”, acredita. “Ela diria que tem muito orgulho dos filhos e das noras maravilhosas, porque cada um tem sua própria voz”, completa Sarah.