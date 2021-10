Princesa Mako quebra o silêncio sobre seu casamento com um plebeu

A ex-princesa Mako e Kei Komuro do Japão estão prontos para começar o próximo capítulo da vida como um casal. A sobrinha do imperador Naruhito e neta do imperador Akihito, casou-se na última terça-feira (26) com um plebeu. Com isso, ela deixou de pertencer oficialmente à família imperial do país.

Mako ainda recusou um pagamento equivalente a mais de 5 milhões de reais do governo japonês, valor tradicionalmente pago a mulheres reais que perdem o status real ao se casarem.

Após a cerimônia, o casal compareceu a uma coletiva de imprensa, onde falaram sobre as polêmicas em torno de seu relacionamento. Além de Mako ter desistido do título real, o casamento ainda foi adiado por conta de uma disputa sobre dinheiro, o que gerou especulações sobre as intenções matrimoniais do noivo.

“Começaremos uma nova vida. Tenho certeza de que encontraremos dificuldades ao longo do caminho. Mas, assim como temos até agora, quero continuar unindo forças [com Kei] e caminhando juntos lado a lado”, afirmou a princesa à imprensa.

“A nossa lealdade recíproca é graças à nossa devoção recíproca e à presença de todos os que nos apoiaram. Há muitos que entendem a dificuldade de viver e ao mesmo tempo proteger nossos corações. Espero que possamos criar uma sociedade onde todos possamos viver e apoiar os sentimentos uns dos outros”, continuou Mako.

Provavelmente, o casal se mudará para os Estados Unidos, já que Komuro se formou em Nova York e aguarda os resultados do exame da ordem do estado. Ele também compartilhou os planos de começar uma família com sua esposa.

“Eu gostaria de ter uma vida familiar calorosa com Mako. Ao mesmo tempo, gostaria de fazer tudo ao meu alcance para apoiá-la. Durante os tempos felizes e mesmo aqueles que não são, gostaria de apoiá-la e ser uma parte inestimável de sua existência”, disse.

A decisão do casal de deixar a família real e se mudar para os Estados Unidos atrai comparações com Meghan Markle e príncipe Harry. Ao ser perguntada sobre isso e a possibilidade de fazer uma entrevista como a que Meghan e Harry deram com Oprah Winfrey, Mako respondeu: “É triste para mim receber esse tipo de pergunta, que pode dar a impressão de que a informação é um fato. Nunca consideramos nosso noivado um ‘escândalo’, embora, infelizmente, tenha havido algumas disputas”.

“Ficamos horrorizados, assustados e tristes pelo fato de que informações falsas foram tomadas como fato e que histórias infundadas se espalharam. Quanto à comparação, não tenho nenhuma opinião em particular. Gostaria de me abster de responder a quaisquer perguntas sobre minha vida pessoal futura. Não estou pensando em dar nenhuma entrevista no momento. O que eu gostaria é apenas de liderar uma vida pacífica em meu novo ambiente”, continuou.

O palácio anunciou ainda que a princesa Mako foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático (TSPT) em decorrência da cobertura negativa da mídia sobre seu relacionamento.

“Com relação às críticas online e na mídia, senti um forte temor de que uma história injustificada e informações erradas por algum motivo estivessem sendo apresentadas como verdade”, disse Mako na terça-feira.

“Decidi anunciar publicamente meu TSPT devido à sua relação com o casamento. Minha condição atualmente não está totalmente boa de forma alguma. Mas, graças à ajuda das pessoas ao meu redor, de alguma forma consegui chegar hoje. Kei também conseguiu me apoiou e me encorajou”, finalizou.