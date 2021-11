Sogro da princesa Eugenie morre às vésperas do batizado do neto

Após a perda de avó, o príncipe Philip, a princesa Eugenie sofreu mais uma perda familiar próxima. Na semana passada, o seu sogro George Brooksbank morreu aos 72 anos após lutar contra o coronavírus no ano passado. Segundo o site The Argus, ele estava doente há um tempo.

George faleceu poucos dias antes do batizado do neto, o pequeno August, de 9 meses. A cerimônia aconteceu neste domingo (21), em Windsor. Depois de cancelar compromissos da realeza por conta da saúde fragilizada, a rainha Elizabeth fez questão de estar presente no batismo do bisneto.

Em 2020, para o The Telegraph, George agradeceu a oportunidade que teve de tratar seu quadro de Covid-19. “A forma como fui tratado foi incrível. Nada foi demais e em nenhum momento tive a sensação de falta de médicos ou enfermeiras ou qualquer impressão de que o serviço estava de alguma forma sobrecarregado”, disse na época. “Certamente devo minha vida a eles.”

A princesa Eugenie também agradeceu a equipe de profissionais de saúde pelo Instagram. “Salvaram a vida do meu sogro George durante suas estadas no Hospital St Mary’s, Chelsea e Royal Brompton depois que ele contraiu o vírus.⁣” ⁣

“Não posso começar a expressar a gratidão que tenho a todos vocês por trazê-lo de volta para nossa família, meu marido Jack, seu irmão Tom e sua amada esposa Nicola. Somos eternamente gratos”, comentou a princesa.