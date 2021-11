Meghan revela como é a rotina sendo mãe de dois filhos

Desde o seu afastamento da Família Real, os duques de Sussex têm sido extremamente sigilosos e cautelosos no que diz respeito a sua privacidade e a de seus filhos, Archie e Lilibet Diana. Um prova disso é inexistência de fotos da pequena nas redes sociais e uma imensa curiosidade do público para conhecer o rostinho da nova royals.

No entanto, esta semana, durante uma rara entrevista para a televisão, Meghan finalmente compartilhou algumas informações sobre a rotina de sua família, as quais estávamos ansiosas para saber!

A duquesa revelou no The Ellen DeGeneres Show como a dinâmica de sua família, que até junho deste ano era composta por apenas três integrantes, mudou desde a chegada de Lili. Ela ainda deu uma ênfase especial para o comportamento de seu primogênito.

“[Archie] adora ser o irmão mais velho”, compartilhou Meghan. “Ele é tão fofo”, disse orgulhosa.

A esposa de Harry ainda compartilhou o quanto foi desafiador para ela e seu marido conciliar a criação de duas crianças. “Alguém disse para mim e para Harry que quando você tem um filho é um hobby e dois filhos são pais. De repente, percebemos que todo mundo fala sobre como é para o segundo filho, mas ninguém fala sobre o ajuste para o primeiro filho quando o segundo chega”, desabafou.

“Eu acho que eles [os filhos mais velhos] têm aquele momento de tipo ‘oh, isso é divertido’, ‘Oh, é assim que é agora'”, disse com base nas percepções comportamentais de seu filho.

Ellen, que além de apresentadora do programa também é amiga dos Sussex, concordou com as falas de Meghan, dizendo que Archie “parece muito interessado” em sua irmãzinha, visão que ela teve ao comparecer a festa de Halloween da família.

De acordo com o dito por Meghan, Lili está passando por uma das fases mais difíceis para os bebês e, consequentemente, para os pais que ficam sem dormir: o nascimento dos dentes.

“Ela dorme bem, mas os dentes estão aparecendo, então qualquer mãe vai entender isso. Eles podem ser os que dormem melhor do mundo e então, no momento em que isso está acontecendo, você simplesmente sente muita simpatia por eles ”, disse a duquesa que ainda acrescnetou: “Sim, estive acordada a maior parte da noite”.