Como um gesto inusitado da princesa Eugenie inspirou jovem bailarina

Uma jovem bailarina britânica revelou ter sido inspirada pela princesa Eugenie a ter mais confiança em si mesma após conhecê-la pessoalmente. O primeiro encontro entre Poppy Gerrard, 18 anos, e a neta da rainha Elizabeth aconteceu em 2017, após ela ter aparecido no programa Britain’s Got Talent como uma das dançarinas do grupo Mersey Girls.

Naquela época, além das apresentações de dança, Poppy também se dedicava a uma campanha de conscientização sobre a escoliose, condição com a qual sua amiga e colega de grupo, Julia Carlile, havia sido diagnosticada.

Tocada pelo gesto da adolescente, a princesa Eugenie – que também nasceu com escoliose –, convidou Poppy e as outras integrantes do Mersey Girls para um chá da tarde.

“Nunca me esquecerei daquele dia”, revelou Poppy em entrevista ao Daily Mail, acrescentando que falar com Eugenie era como falar com uma amiga. “Ela nos contou sobre sua jornada com a escoliose e pelo que havia passado em suas operações”.

Em determinado momento do bate-papo, a princesa abaixou o zíper traseiro do vestido que usava e mostrou a todas a cicatriz de sua cirurgia na coluna. “Me deu arrepios que uma princesa fosse tão orgulhosa de suas imperfeições e que estava preparada para compartilhar algo como aquilo conosco”

Após aquele dia, Poppy e suas amigas ainda mantiveram contato com a realeza, chegando a serem convidadas para o casamento de Eugenie e Jack Brooksbank em 2018.

Continua após a publicidade

“Ela é inspiradora, amigável, pé no chão”, disse a bailarina. “Foi legal ver que os membros da realeza são apenas pessoas normais e que são genuínas, gentis e verdadeiras.”

Quanto a Julia, sua cirurgia foi paga por Simon Cowell, jurado do Britain’s Got Talent, após seu grupo ficar em nono lugar na final da temporada de 2017 do programa. Custando em torno de 200 mil dólares, o procedimento foi realizado em julho do mesmo ano, em Nova Jersey, Estados Unidos.

“Vamos ter orgulho de nossas cicatrizes”

Eugenie tinha apenas 12 anos quando passou pela cirurgia de correção da curvatura que a escoliose havia causado em sua coluna. Desde então, ela tem ativamente trabalhado na conscientização e combate de estigmas relacionados à condição.

Durante seu casamento, ela chamou a atenção do público por usar um vestido que revelava a cicatriz em suas costas. Na época, a princesa declarou que era uma maneira de homenagear as pessoas que cuidaram dela e também outros jovens que passaram pela mesma situação.

Mais recentemente, durante o Dia Internacional da Conscientização sobre a Escoliose, em 27 de junho, ela voltou a repetir o gesto, postando uma foto de suas costas no Instagram.

“Apenas queria compartilhar minha cicatriz e encorajar qualquer pessoa que passou por algo semelhante a compartilhar as suas comigo. Vamos ter orgulho de nossas cicatrizes!”, escreveu Eugenie.

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo