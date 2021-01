Kate Middleton resolveu deixar para trás o seu corte de cabelo médio e repicado. Nesta sexta-feira (22), a duquesa de Cambridge surgiu em um vídeo com os fios mais longos e lisos.

Adepta aos fios ondulado, Kate sempre apostou em uma curvatura mais aberta nas madeixas. Porém, a duquesa também aposta nos cachos mais definidos, por meio do baby liss, nas pontas do cabelo.

Em 2019, a mudança no visual aconteceu de forma gradual e focada na coloração do cabelo, que passou do castanho escuro para um tom caramelo. Atualmente, ela usa os fios mais escuros.

Publicado na conta oficial do casal, o vídeo com o novo visual da duquesa mostra um encontro virtual de Kate com os profissionais da área saúde que atuam no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Reino Unido.

“Enfermeiros de todo país estão indo além, em um momento em que os pacientes mais precisam. Esses atos de coragem, força e gentileza importam muito agora e nós devemos um muito obrigada por tudo o que vocês fizeram e continuam fazendo ao longo desses tempos difíceis”, aponta a legenda do vídeo. Assista abaixo: