Kate Middleton usa vestido deslumbrante em estreia do filme 007

Exuberante! Esse, provavelmente, será um dos adjetivos que o visual dourado de Kate Middeton deve ecoar em sua mente. Na estreia mundial do filme 007 – Sem Tempo Para Morrer, nesta terça-feira (28), em Londres, a duquesa de Cambridge, assim como o príncipe William, Charles e Camilla, integrou o time de convidados especiais para o lançamento da 25ª produção da franquia.

O filme foi adiado diversas vezes, gerando ansiedade até para a atriz Lashana Lynch, que será a primeira mulher negra a interpretar uma agente 007. Em entrevista exclusiva para CLAUDIA, a britânica de ascendência jamaicana compartilhou detalhes dos bastidores, seu envolvimento com causas sociais, como feminismo e luta antirracista, e sonhos para o futuro.

Para o red carpet, Kate escolheu um sofisticado vestido Jenny Packham, que ganhou ainda mais exuberância com uma capa levemente transparente. As joias ficaram por conta da marca londrina O’Nitaa.

O look foi elogiado por Daniel Craigm, que dá vida ao agente secreto mais famoso do mundo, o James Bond. “Você está adorável!”, comentou Craigm para a duquesa. Concordamos com ele!

Além da família real, a estreia do filme, que foi adiada por causa da pandemia, ainda teve a presença de profissionais da saúde e membros das forças armadas como uma forma de agradecimento pela contribuição à população..