Por que Meghan Markle não pode ter um chá de bebê

A poucos meses do nascimento do novo bebê da realeza, os fãs de Meghan Markle e da família real britânica já estão na expectativa pelo chá de bebê do casal Meghan e Harry. Porém, o que muitos não sabem, é que o evento não deve acontecer.

Isso porque entre as diversas regras seguidas pelos membros da família real, está a de que um evento desse tipo seria inadequado. O protocolo da família real impede que sejam aceitos presentes de desconhecidos ou de marcas. Além de garantir a segurança do casal, a norma também busca evitar que marcas se aproveitem da imagem de Harry e Meghan para fazer publicidade.



Victoria Arbiter, especialista em assuntos da realeza, relatou ao The Sun que, como a realeza é “muito rica, um chá de bebê luxuoso seria visto como altamente inadequado. Não há nada que eles não possam comprar”. Embora eles não possam ter uma festa daquelas deslumbrantes, Meghan pode aceitar presentes de seus entes queridos, se assim o desejarem.

Porém, algo que muitas celebridades fazem sobre essa questão dos presentes é pedir que os convidados doem para instituições de caridade. E essa foi a opção de Harry e Meghan na época do casamento, quando pediram aos participantes para fazer doações no lugar de darem presentes físicos.



No convite do casamento, a família real pediu para não receber lembranças – e sim doações para instituições de caridade. Nisso, o casal acabou devolvendo £ 7 milhões – o equivalente a cerca de R$ 35 milhões – em presentes que receberam.

Entretanto, pouco depois do anúncio da gravidez de Meghan, uma fonte próxima a Kate Middleton revelou a revista Life & Style Magazine que Kate pretendia fazer um chá de bebê inesquecível para a cunhada, sendo ela mesma a responsável pela festa.

Ou seja, será que teremos uma quebra do protocolo real? Quem sabe pelo menos uma festinha íntima entre os familiares, não é mesmo?