Cores do quarto do bebê de Meghan e Harry fogem do rosa ou azul

Meghan Markle está à espera do primeiro filho e a preparação para a chegada do bebê está a todo vapor. A decoração do quarto do mais novo membro da família, segundo a correspondente real Katie Nicholl, vai fugir do padrão azul ou rosa.

Leia também: Meghan foge do básico e investe em look nada discreto

+ Sandy posta o MELHOR ‘desafio dos 10 anos’ até agora

O casal decidiu investir em tons mais neutros. “De acordo com fontes que estão ajudando com a organização de sua nova casa, o berçário em si vai ser muito moderno. Não espere ver rosa ou azul bebê. Aparentemente, vai ser uma paleta monocromática de brancos e cinzas”, disse Katie ao Entertainment Tonight.

Nicholl conta que o motivo para a escolha desses tons é o fato de Harry e Meghan terem optado por não saber o sexo do bebê.