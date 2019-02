O discreto (e lindo) vestido de gestante de Meghan que esgotou em 3 dias

Meghan Markle, 37 anos, está no sexto mês da sua gravidez. Mesmo não sendo nada fácil encarar a grande quantidade de eventos aos quais ela tem de comparecer, a duquesa continua a impressionar com seus looks.

Uma roupa em específico é o desejo de muitas fãs da monarca. Certa vez, ela usou um vestido estilo ‘camisetão’ de uma marca independente para gestantes, a Hatch. No mesmo dia, mais de 52 000 pessoas visitaram o site da marca, que faturou 50 000 reais em vendas.

Após três dias do grande sucesso, o vestido chamado de ‘Eliza’ esgotou. A boa notícia é que ele voltou para o estoque e está disponível em quatro tamanhos diferentes.

O vestido tem um detalhe interessante: ele também pode ser usado fora da gravidez. Além disso, no site da marca é possível ver como o vestido ficaria antes e depois da gravidez da mulher através de uma simulação.

