Conheça o quartinho do bebê de Meghan e Harry

Meghan Markle e Príncipe Harry, assim como quaisquer pais de primeira viagem, estão ansiosos para a chegada do bebê. Os dois já estão preparando todos os detalhes do quartinho do recém-nascido.

O duque e duquesa de Sussex vão deixar o Kensington Palace para se mudar para Frogmore Cottage, em Windsor, depois do nascimento do bebê. Os dois, inclusive, já pensaram em fazer uma reforma de cerca de 3 milhões de libras, para melhorar as acomodações.

Tudo o que você precisa saber sobre o quarto do bebê

Meghan e Harry contrataram a designer Vicky Charles, responsável pelo design da fazendo Soho, local favorito do casal. Além disso, como os dois decidiram não saber o sexo do bebê, o quarto terá uma cor neutra. Entre as favoritas estão cinza, amarelo e verde.

Meghan, segundo uma fonte próxima a ela, deseja usar a técnica da pintura vegana, que possui óleos de eucalipto e alecrim infundidos. A marca escolhida pela duquesa para fazer o trabalho é a Organic and Natural Paint Co.

A nova casa de Meghan e Harry vai possuir o que há de mais tecnológico. Assim, eles vão conseguir controlar várias funções por meio do celular. “Eles estão indo com tudo para a reforma da casa, e como Harry ama gadgets, vai ser muito legal”, disse uma fonte ao jornal The Sun.

Outro item que não poderia ser deixado de lado é a segurança do bebê. Pensando nisso, Meghan solicitou a instalação de janelas a prova de crianças, para assegurar que esteja protegido a todo o instante.

