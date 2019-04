Parecida? ‘The Crown’ escolhe atriz que irá interpretar Lady Di

Acabou o mistério. A atriz Emma Corrin foi escalada para interpretar o papel de Princesa Diane em The Crown, informou a revista Variety. Ela deve aparecer apenas na quarta temporada da atração e não na terceira, que estreia em breve.

Emma Corrin é uma novata no meio artístico. Ela estreou em Misbehaviour, um drama sobre um grupo de mulheres que tenta impedir a competição da Miss Mundo na década de 1970. Além deste trabalho, ela aparecerá na série sobre o mordomo Alfred, de Batman, intitulada Pennyworth.

“Estou ligada na série desde seu primeiro episódio e pensar que estou entrando para essa família incrivelmente talentosa é apenas surreal. A Princesa Diana foi um ícone e seu efeito no mundo permanece profundo e inspirador. Ter a chance de explorá-la pela escrita do [criador da série] Peter Morgan é uma oportunidade excepcional e vou me esforçar para fazê-la justiça”, disse a atriz.

Ao que tudo indica, a quarta temporada de The Crown deve se passar durante as décadas de 70 e 80. A grande novidade da terceira temporada é a aparição de Olivia Colman substituindo Claire Foy como a Rainha Elizabeth II. Ainda não foi divulgada a data de estreia.