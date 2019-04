Em raríssima aparição, gêmeos de Beyoncé aparecem em vídeo

O trailer do novo documentário de Beyoncé, Homecoming: A film by Beyoncé, divulgado pela Netflix, mostra, além do show da cantora no festival Coachella em 2018, alguns detalhes de sua vida pessoal.

Blue Ivy, filha mais velha de Beyoncé e Jay-Z, e também os gêmeos Rumi e Sir, de apenas 1 ano e meio, aparecem no teaser. É muito raro que a artista publique fotos dos filhos mais novos em suas redes sociais e eles raramente são vistos com os pais em público.

Trecho do trailer do documentário de Beyoncé

Durante os shows da turnê On the Run Tour II, que Beyoncé e Jay-Z fizeram juntos, os fãs acreditaram que dois bebês que apareciam no telão eram Rumi e Sir, mas, mais tarde, foi revelado que as crianças não eram os filhos do casal.

A cantora postou algumas fotos dos dois em seu Instagram em julho do ano passado, quando estavam de férias, e em dezembro. Fora essas ocasiões, o casal preferiu manter a vida dos filhos longe dos holofotes.

Trecho do trailer do documentário de Beyoncé

A estreia do documentário está prevista para o dia 17 de abril, durante o festival Coachella 2019, na Netflix.

Confira o trailer:

Leia mais: O look de Zoe para o Lollapalooza é a coisa mais fofa do mundo

+ Meghan e Harry tiveram que deletar um post no Instagram

Siga CLAUDIA no Youtube