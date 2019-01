Paolla Oliveira se separa

View this post on Instagram

"Talvez eu só precise disso mesmo, dessa sensação de que sou de alguém, desse seu jeitinho que me faz rir e desses momentos que fico revivendo o tempo inteiro na minha mente. Talvez eu só precise do seu carinho, dos seus abraços, dos seus beijos, do seu chamego, desse seu ombro amigo e aquelas conversas sem nexo. Ou talvez, quase certeza, eu só precise de você comigo." ❤ || @paollaoliveirareal @papa10 💏 #paollaoliveira #rogériogomes #amordefã #paopinha #wefeelpaopinha #amor #bomdia #frasesdeamor