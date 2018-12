Claudia Raia e Miguel Falabella são condenados a pagar R$ 2 mi na Justiça

Os atores Claudia Raia e Miguel Falabella tiveram o recurso negado na Justiça, em um processo movido pela família do dramaturgo Mauro Rasi, falecido desde 2003. O STJ manteve a sentença. que condenava os atores a pagarem R$ 524.597,46 por dano material. Atualmente, com juros de 1% ao mês e correção monetária, já ultrapassa R$ 2 milhões.

O processo já corre há 13 anos na Justiça. Miguel e Claudia viajaram pelo Brasil com a peça “Batalha de Arroz, num Ringue para Dois”, escrito por Mauro. “O acordado no contrato era que o Mauro recebesse 10% da bilheteria. Isso é a prática do mercado. Terminou a temporada no Brasil e coincidiu com a morte dele. Os atores comunicaram à Dinéia Rasi, que é a inventariante, que tinham uma temporada da peça em Portugal e, que desta vez, iriam pagar R$ 27 mil”, contou o advogado Ricardo Brajterman.

De acordo com o advogado, Dinéia mandou um e-mail para a produção do espetáculo informando que não autorizava a encenação se não fosse paga a porcentagem da bilheteria. Mesmo assim, eles depositaram apenas o valor informado e viajaram para Portugal para as apresentações. Dinéia estornou o dinheiro e entrou na Justiça.

Em nota, a assessoria de comunicação de Claudia Raia afirmou que ainda há recursos e que não há nenhuma sentença formalizada com relação ao dinheiro. “As apresentações de ‘Batalha de Arroz num Ringue para Dois’ em Portugal foram fechadas por um valor fixo de cachê, sem participação na bilheteria, uma modalidade de negociação comum no mercado do país. Na primeira temporada portuguesa da peça, a parte que negociava os direitos autorais de Mauro Rasi aceitou o acordo desta forma. Para a segunda temporada, a mesma autorização foi utilizada”, explicou a nota.

Os atores irão recorrer da decisão.

