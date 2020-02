Oscar 2014: Confira os trailers dos indicados a melhor filme

Jennifer Lawrence e Amy Adams são destaque em “Trapaça”.

Foto: Divulgação

A cerimônia de entrega dos prêmios do Oscar 2014 acontece neste domingo, 2 de março. Ainda dá tempo de ver (ou rever) os longas e, claro, torcer muito pelo seu favorito. Para te ajudar, colocamos aqui os links para os trailers dos nove indicados a melhor filme. Confira abaixo.

Confira a lista de indicados para o Oscar 2014

Trapaça

É, ao lado de Gravidade, o filme com mais indicações: 10 no total. Foi inspirado numa operação real do FBI batizada de Abscam, que rolou nos anos 1970 e descobriu, enquanto investigava um grupinho de trapaceiros, uma rede de corrupções políticas. Dirigido por David O. Russell (O Lado Bom da Vida), conta com um elenco poderoso: Jennifer Lawrence, Amy Adams, Bradley Cooper e Christian Bale, todos indicados no Oscar. Estreou dia 7 de fevereiro.

Gravidade

Esse está em cartaz desde 11 de outubro no Brasil. É um grande favorito ao prêmio. Dirigido por Alfonso Cuarón (Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban) e estrelado por Sandra Bullock, conta a história de Ryan Stone (Bullock), uma engenheira médica em sua primeira missão fora da Terra. Após uma pane em seu ônibus espacial, ela se vê à deriva e, ao lado de seu parceiro Matt Kowalski (George Clooney), lutará pela sobrevivência. Ganhou o Globo de Ouro na categoria direção.

Capitão Phillips

Estrelado por Tom Hanks, é centrado na história real de Richard Phillips, capitão de um navio cargueiro sequestrado por piratas somalis em 2009 e resgatado pela marinha norte-americana. Recentemente, foi acusado por tripulantes de não ser tão fiel à realidade. Desde 8 de novembro já está nos cinemas brasileiros.

Clube de Compras Dallas

Drama! Na década de 1980, auge da AIDS, o texano hétero Ron Woodroof (Matthew McConaughey) é diagnosticado com o vírus. Ao descobrir só ter um mês de vida, alia-se ao travesti Rayon (Jared Leto) para conseguir por meios ilegais drogas para seu tratamento. Do canadense Jean-Marc Vallée, já rendeu prêmios Globo de Ouro e SAG para McConaughey e Leto. Ambos concorrem ao Oscar por melhor ator e coadjuvante, respectivamente. Lançado em 21 de fevereiro no Brasil.

Ela

É comédia romântica às avessas! Theodore Twomby (Joaquim Phoenix), um escritor, se apaixona pelo sistema operacional de seu smartphone. Na voz de Scarlett Johansson, Samantha, como é chamada, foi inspirada em Siri, do Iphone. Escrito e dirigido por Spike Jonze (Onde Vivem os Monstros), é de acordo com críticos, uma grata surpresa, estreiou em 14 de fevereiro.

Nebraska

Woody Grant (Bruce Dern), um ex-alcóolatra, acredita piamente ter ganho um prêmio de 1 milhão de dólares, após receber uma propaganda pelo correio. Ele, então, começa uma viagem que vai do Estado norte-americano de Montana até Nebraska, com seu filho David (Will Forte) à tiracolo, para receber seu dinheiro. Foi indicado em outras cinco categorias, incluindo direção, para Alexandre Payne e melhor ator para Dern. Nos cinemas desde 31 de janeiro.

Philomena

Philomena, interpretada por Judi Dench, dá à luz em um convento e se vê obrigada a dar o bebê para a adoção na década 1950. Após um tempo, começa uma busca implacável atrás da criança. História real, dirigida por Stephen Frears (Ligações Perigosas), teve quatro indicações, incluindo melhor filme e atriz. Lançado em 7 de fevereiro no Brasil.

12 Anos de Escravidão

Prepare o lencinho: na década de 1940, um norte-americano livre de origem africana é sequestrado e vendido como escravo. Nas plantações de Luisiana, sul dos Estados Unidos, passará por muitas provações até, finalmente recuperar sua liberdade. É baseado na autobiografia Twelve Years a Slave, de Solomon Northup. Ganhou o Globo de Ouro de melhor drama. No elenco: Michael Fassbender, Chiwetel Ejiofor, Lupita Nyong’O, Sarah Paulson e Brad Pitt, produtor do longa, que faz uma ponta. Estreou em 28 de fevereiro.

O Lobo de Wall Street

Com muito sexo, drogas, álcool e loucurinhas, esse filme de Martin Scorsese (Os Infiltrados) leva para as telas a história real de Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio, indicado a melhor ator), um corretor de títulos da bolsa americana, investigado pelo FBI por crimes de colarinho branco na década de 1990. O longa recebeu cinco indicações, entre elas a de melhor filme diretor e tem dividido a crítica mundial por ser bastante controverso. Desde 24 de janeiro nos cinemas brasileiros.