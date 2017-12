Tici Pinheiro conta como Justus ajudou filha a aceitar Tralli

Uma das maiores preocupações dos casais divorciados é sobre como será a relação dos filhos com seus novos parceiros – principalmente quando um deles planeja se casar novamente. No caso dos apresentadores Ticiane Pinheiro, 41 anos, e Roberto Justus, 62 anos, os dois parecem ser bem parceiros em relação a isso. Justus teve papel fundamental na aceitação da filha Rafaella ao padrasto César Tralli.

Leia mais: Durante casamento, Tici fala sobre período de separação do casal

Convidada do programa Luciana By Night na terça-feira (05), Tici contou como o ex ajudou a filha a aceitar o novo casamento da mãe. “A Rafa estava com o pai viajando, descobriu pelo Instagram [que iam casar] e me ligou. Claro que rola um ciuminho, nesses sete meses que ficamos separados ela dormia na minha cama. O Roberto me ajudou bastante falando para ela que fez a família dele e agora a mãe ia fazer a dela”.

A conversa completa já está disponível no YouTube: