O reencontro de Luana Piovani e Pedro Scooby

Luana Piovani e Pedro Scooby se reencontraram em Fernando de Noronha nessa sexta-feira (6). Os dois foram comemorar o aniversário do gêmeos Ben e Liz, que completaram 4 anos no último domingo (1), e ganharam uma festa em Portugal, onde moram com a mãe.

A atriz mostrou em sua conta no Instagram alguns detalhes da viagem que está fazendo com os filhos e o ex-marido. “Estamos de volta a nossa casa! Noronha como é bom estar de volta!”, comentou. Ela ainda postou foto do ex-marido, e em seguida se declarou ao atual namorado Ofek Malka.

Ao ver a família reunida os internautas insinuaram uma possível reconciliação entre os dois, entretanto, Pedro Scooby deu um “recado” a respeito das especulações. Após postar uma foto no mar com os filhos, ele informou o motivo de estar lá, junto com Piovani. “Gente, só para deixar claro! Eu não vim para cá ver a Luana, vim para Noronha ver os meus filhos e fazer uma festa de aniversário para eles!”, comentou.

Entenda as polêmicas envolvendo o ex-casal

Casados há oito anos, Luana Piovani e Pedro Scooby anunciaram a separação em março. Juntos eles tem 3 filhos: Dom de 7 anos e os gêmeos Ben e Liz de 4.

Scooby iniciou um namoro com a cantora Anitta no início do mês de junho e, após o ocorrido, uma série de situações envolvendo os três começou a acontecer nas redes sociais. Respondendo comentários nas redes sociais, Piovani revelou o motivo de ter se separado de Pedro e sempre alfinetava o surfista.

Durante a viagem de férias que Pedro fez para a Califórnia com os filhos, Piovani comentou o caso e falou sobre as crianças conhecerem Anitta. Após o fim do relacionamento de Scooby com a cantora, Luana Piovani fez um vídeo ao vivo comentando o namoro dos dois.

