Após a confirmação de que está em um romance com Anitta, o surfista Pedro Scooby compartilhou o primeiro clique beijando a cantora em sua conta no Instagram. Na foto, ele brincou com uma amiga do casal, desculpando-se por ela ser “vela” dos pombinhos.

O casal foi revelado após muitas especulações dos fãs. Na noite de sexta-feira (31/5), então, Anitta confirmou o affair ao jornalista Leo Dias. A cantora e o surfista curtem férias em Bali, destino paradisíaco na Indonésia.