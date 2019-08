Anitta vai tirar tempo para tratar esgotamento e sintomas de depressão

Depois do término com o surfista Pedro Scooby, a cantora Anitta deve se afastar para cuidar de si e dos sinais de estafa e depressão que ela vem apresentando, conforme informações do jornal Extra. No domingo (1), ela fará um show no Chile e retorna aos palcos apenas na metade de setembro.

Para o ritmo da cantora, esse é um intervalo mais longo do que o usual. De acordo com pessoas próximas a Anitta ouvidas pelo jornal, ela estava tendo crises constantes e que estavam impactando em seu relacionamento. Além disso, poderia ter piorado o quadro uma recente decepção vivenciada pela cantora. Anitta já havia sido diagnosticada com depressão anos atrás.

Na sexta-feira (30), a assessoria da cantora confirmou que o casal estava separado.

Leia também: Mariah Carey segue Anitta no Instagram e cantora vibra