O que Pedro Scooby fala de Anitta e Luana Piovani

Pedro Scooby elogiou a cantora Anitta e conto como a história dos dois desenrolou em uma entrevista à revista GQ. “Eu e a Anitta tivemos uma história há três anos, quando eu estava separado. Nos gostamos muito e foi uma coisa mal-resolvida que revivemos agora. A gente se reencontrou.” Recentemente Anitta e Scooby anunciaram o fim do namoro, e sua ex-mulher Luana Piovani chegou a comentar o acontecimento durante uma transmissão de vídeo ao vivo. “O babado lá do fim do troço… Não sei nem o que dizer, né? Me deu a sensação de que ele falou: ‘Olha só, Brasil, essa semana ninguém faz cagada não, que a vergonha dessa semana eu quero passar sozinho, está avisado’. Que constrangimento”.

Apesar das polêmicas envolvendo Piovani desde o fim de seu casamento, Pedro não deixou de falar sobre a relação dos dois pós-término. “Eu e a Luana, como casal, não demos certo, mas isso não diminui o que a gente construiu. Sempre quis ser pai, formar uma família. Meus três filhos, Dom, Bem e Liz, são meus grandes amores. Quando estamos juntos, estou feliz”.

Scooby ainda falou que deseja casar novamente, mesmo depois de quase 10 anos ao lado da loira. “Penso em casar de novo, quero ter mais filhos, mas não projeto muito o futuro não. Quando você pisca, ele já acabou”.

Nesta semana, Luana e Pedro irão se encontrar em Fernando de Noronha para comemorar o aniversário dos gemêos, Ben e Liz. A atriz já fez uma festa para os dois no último domingo (1º).

