Luana Piovani fala sobre os filhos conhecerem Anitta

Luana Piovani e Pedro Scooby se separam em março e o fim do relacionamento segue rendendo diversas polêmicas. Scooby irá viajar para a Califórnia e levará os filhos, Dom, de 7 anos, Bem e Liz, de 3. Piovani comentou sobre a viagem em suas redes sociais.

“Imagina a surra de story [vídeos no Instagram] na Califórnia com a Anitta e a família feliz. Preguiça” escreveu um fã se referindo à nova namorada do ex-marido da apresentadora. Respondendo aos internautas, ela não escondeu que está preocupada em ficar longe dos filhos.

Luana respondeu o seguidor, dizendo que está se preparando para o momento. “Já pensei mil vezes e ‘tô’ me preparando. A vida é mesmo assim e tudo tem dois lados. Bora ficar de férias e aproveitar o pouco tempo sem os filhos.”

Piovani respondeu comentários sobre a viagem dos filhos com o pai Pedro Scooby

Um outro seguidor de Piovani a questionou se as crianças irão conhecer a então namorada de Scooby. Ao que a apresentadora respondeu que sim.

Separação e polêmicas

Luana virou assunto nas redes sociais por soltar frases polêmicas sobre sua separação e também sobre o relacionamento de Scooby com Anitta. Ela chegou a se irritar ao ver os filhos cantando uma música da funkeira. “Incrível, ninguém lê um Monteiro Lobato, canta uma ‘Palavra Cantada‘, uma Adriana Partimpim. A professora [das crianças] falou que tem que ler e escrever nas férias para não perder a mão. Do jeito que o incentivo aqui em casa tá puxado, quero ver como vai ser”, falou ela no Instagram.

