Chega ao fim o casamento de Luana Piovani e Pedro Scooby

Hoje é um dia mais que especial! Há 8 anos eu estava conhecendo a mulher da minha vida! Que logo logo descobri que por trás daquela gata que eu dei uns beijos, tinha um avião de mil e uma qualidades. Me aceitou do jeito que eu era e me ensinou muito sobre o mundo! Me deu as maiores 3 preciosidades da minha vida, rodamos o mundo juntos, fomos muito, mas muito felizes! Chegou um momento, que a nossa felicidade era ficar no chão do banheiro, tomando uns bons drinks, conversando sobre a vida e tornando aquele banheirinho, nosso céu particular! Se fosse ficar aqui contando quantos momentos incríveis já vivemos juntos, teria que escrever no mínimo um livro! Mas nem sempre foi o céu e o mais importante é que nunca perdemos a nossa amizade! Hoje depois de 8 anos, seguimos amigos e pensando sempre na felicidade das nossas 3 preciosidades em primeiro Lugar. @luapio conte sempre comigo, nessa jornada louca que é a vida! ❤️