O novo namorado de Luana Piovani

Apesar das polêmicas envolvendo o ex Pedro Scooby, a fila parece ter andado para Luana Piovani. Ela vive um romance com Ofek Malka, um jogador de basquete de 23 anos. As informações são do blog do Leo Dias.

A atriz e apresentadora conheceu o novo amor em Ibiza no meio de julho e o rapaz já está em Portugal. Luana foi vista saindo do hotel onde Ofek está hospedado em Cascais.

Perguntada sobre o assunto, ela deu a entender que a relação já é antiga. “Você tá atrasado, hein? Não tenho nada para te dizer não. Vocês têm a foto”, disse ela à coluna de Leo Dias.

O rapaz postou até uma foto na cama ao lado da brasileira.

