O novo cabelo de Kate Middleton para o verão europeu

Enquanto algumas celebridades mudam de visual praticamente toda semana e aparecem com as mais diversas cores de cabelo, outras preferem manter as tradições. O segundo exemplo é o caso de Kate Middleton.

Quando se trata de mudar os cabelos, a duquesa acaba sempre preferindo apenas aparar as pontas, mas nunca muda o tom das mechas e nem radicaliza o comprimento.

Entretanto, para este verão europeu, a Duquesa de Cambridge decidiu ser um pouco mais ousada. Durante um jantar de gala por uma causa beneficente em Londres, a esposa de William realizou um discurso e exibiu madeixas com um novo tom dourado.

O cabelo de Kate, que usualmente traz um tom castanho escuro, agora exibe mechas com tonalidades suaves, mas diversas, em caramelo e quase ruivas. A novidade, apesar de sutil, trouxe um ar mais leve e com a cara do verão. Confira:

Para comparar, confira uma foto de Kate antes de fazer as luzes, de quando ela participou de um evento em 6 de junho em Londres:

