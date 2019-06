De Nova York, Sasha envia notificação para a avó Beth Szafir

Sasha, filha de Xuxa e Luciano Szafir, enviou uma notificação à avó, Beth Szafir. A garota de 20 anos proíbe a mãe do pai de citar seu nome nas gravações do reality show Os Szafirs. O programa tem estreia prevista para o segundo semestre pelo canal E!.

A confusão veio depois que Beth fez declarações nada agradáveis sobre Sasha para o programa de Amaury Jr. Em tom de desdém, ela disse que mantém “zero contato” com a neta.

A avó sonhava em ter Sasha no reality que irá estrelar junto com a família, já que a filha de Xuxa traria boa audiência. Irritada, disparou: “Te­nho mais oito netos”.

Vale lembrar que quando estava grávida, Xuxa disse em entrevista que ninguém da família do então namorado, Luciano Szafir, era bonito: “se (o bebê) tiver de se parecer com alguém ali, que seja com o Luciano”.

