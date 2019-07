O elegante vestido de Meghan na première de O Rei Leão

Meghan Markle e príncipe Harry marcaram presença na premiere do filme O Rei Leão, que aconteceu no sábado (14), em Londres.

A notícia de que o duque de Sussex estaria presente no evento foi divulgada no final de junho através do Twitter do repórter real Omid Scobie. Mas o que realmente chamou a atenção das câmeras foi a presença de Meghan em sua primeira première desde que se tornou parte da família real.

A Duquesa de Sussex escolheu um vestido midi preto com mangas longas de tule transparente. Ela complementou o look com um salto alto preto e uma clutch preta.

Além disso, Meghan escolheu usar o cabelo em um coque baixo junto com um par de brincos preto com diamantes. A escolha a fez quebrar um dos vários protocolos da família real, já que seus membros não são autorizados a usarem trajes totalmente pretos, a menos que seja em um período de luto.

Já Harry escolheu um terno e pareceu estar bem feliz de estar compartilhando o momento com sua esposa.

. O evento contou também com a presença de Beyoncé e seu marido Jay-Z. A cantora norte-americana faz parte do elenco do filme. E, num momento incrível, aos duas se abraçam aos e cumprimentar e a diva pop chama Meghan de “minha princesa”.

Meghan Markle e Beyoncé durante a premiere de “O Rei Leão”

