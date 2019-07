Kate e Meghan aparecem juntas em Wimbledon com looks de grife

Kate Middleton e Meghan Markle assistiram juntas ao jogo de Serena Williams e Simona Halep durante o torneio de Wimbledon neste sábado (13). Elas conferiram a disputa do Royal Box, um dos melhores locais do Center Court.

As duquesas foram fotografadas conversando animadas durante a partida da final feminina, que acabou na vitória de Simona. A tenista romena derrotou a americana em apenas 55 minutos na final do torneio inglês.

A aparição de Kate e Meghan por si só já é motivo de entusiasmo entre os fãs da realeza. Mas o look lindíssimo escolhido pelas duas também chamou a atenção, principalmente por marcar o diferente estilo e personalidade de cada uma.

Meghan Markle escolheu para o evento matutino uma camisa social branca e uma saia com estampas em azul da Hugo Boss. Já Kate Middleton escolheu um vestido verde da Dolce & Gabbana, o modelo apresenta um delicado fecho em botões na parte superior, e um laço que deixa um look clássico, uma forte característica do estilo da esposa de William.

Confira os cliques divulgados pelo Instagram oficial do Duque e da Duquesa de Cambridge:

Essa é a segunda aparição das duquesas juntas esta semana. Na última quarta-feira (10), Kate Middleton e Meghan Markle levaram seus filhos para prestigiar os pais, príncipe William e príncipe Harry, durante uma partida beneficente de polo. A ocasião rendeu vários cliques adoráveis e engraçadinhos. Inclusive, o passeio foi a primeira aparição pública dos primos todos juntos.

As aparições recentes do “quarteto fantástico”, como foram apelidados pela imprensa britânica, esfriaram os diversos boatos de desavença entre os irmãos e até entre Kate e Meghan.

