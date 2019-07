Príncipe William e Kate Middleton apreciam juntinhos final de Wimbledon

O Príncipe William e sua esposa Kate Middleton estavam entre as celebridades que prestigiaram a final masculina de Wimbledon entre Roger Federer e Novak Djokovic. O duque e a duquesa de Cambridge foram alguns dos primeiros a chegarem ao local e assistiram à partida do camarote real.

O jogo, que acabou na vitória de Djokovic, aconteceu na manhã deste domingo (14) e rendeu ótimos cliques do casal da realeza. Nas fotos é possível conferir Kate e William trocando comentários sobre a partida e, aparentemente, se divertindo. Kate também cumprimentou e entregou os troféus aos competidores. Confira:

Roger Federer é presenteado com o troféu de vice-campeão pela Duquesa de Cambridge após a derrota para Novak Djokovic

Novak Djokovic recebe de Kate Middleton o troféu de campeão

Kate entrega o troféu a Djokovic

Kate usou um vestido azul claro da grife Emilia Wickstead para o passeio, que ela combinou com saltos de tom nude. Enquanto isso, William optou por um blazer cinza, uma camisa azul e uma calça azul. Antes da partida, o casal real se reuniu com várias personalidades do All England Lawn Tennis Club, do qual Kate é patrona.

+ Kate e Meghan aparecem juntas em Wimbledon com looks de grife

No sábado, Kate também esteve presente no evento, porém acompanhada da cunhada Meghan Markle. Elas conferiram juntas a disputa entre ao jogo Serena Williams e Simona Halep também do Royal Box, um dos melhores locais do Center Court.

As duquesas foram fotografadas conversando animadas durante a partida da final feminina, que acabou na vitória de Simona. A tenista romena derrotou a americana em apenas 55 minutos na final do torneio inglês.

Leia mais: 3 momentos fofos dos filhos de Kate e Meghan se divertindo juntos

+ Meghan causou o maior falatório ao usar jeans em evento