Rodrigo Simas fala sobre cenas de Agatha Moreira com o irmão

Rodrigo Simas abriu o jogo sobre as cenas quentes que Agatha Moreira, no papel da vilã Josiane em A Dona do Pedaço, está protagonizando com Bruno Gissoni, seu irmão. Pensa que há climão entre a família? Claro que não!

“É bom demais, estamos em família. A gente é profissional, as pessoas não entendem. Quando a gente está no set, é muita coisa, não tem nem como rolar muita coisa. As pessoas acham esquisito, mas está tudo certo”, revelou Simas durante entrevista ao programa TV Fama da última terça-feira (5).

Também não há ciúmes da parte de Yanna Lavigne, esposa de Bruno. A atriz também comentou sobre o casal fictício e ressaltou que, ao agir com profissionalismo, não existe estranhamento.

“Quando veio a notícia dos dois, a gente riu à beça”, disse ao TV Fama. “Mas, ao mesmo tempo, é uma delícia. Todo mundo se conhece, está todo mundo junto. Então é um papo de almoço, de encontro. Não é liberdade, é o entendimento da profissão. É levar a profissão à sério e com isso não existe estranhamento, a gente leva numa boa”, contou ao programa.

Josiane e William (personagem de Bruno na trama) mantêm uma relação bastante intensa. Em entrevista ao GShow, no final do mês de outubro, Bruno contou que o personagem ficou cego de amor pela vilã.

“Você acaba esquecendo o que é certo ou errado. Acho que todo mundo já passou por uma situação dessas (ficar cegamente apaixonado), principalmente quando é mais jovem. Com certeza eu já passei por isso em algum momento”, afirmou Bruno.

