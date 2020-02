Novela Poder Paralelo: Bruno deixa Maura para se casar com Fernanda

Bruno mostrará toda a sua

possessividade para Fernanda

Foto: Divulgação/ Rede Record

Pressionado por Maura (Adriana Garambone) e Fernanda (Paloma Duarte), que exigem uma decisão para o triângulo amoroso que vivem, Bruno (Marcelo Serrado) rompe com a esposa. Mais do que depressa, ele se muda para o hotel e pede a amante em casamento.



Só que após assinar o divórcio, Maura se sente aliviada e começa a pensar em voltar a ser atriz. Certo dia, louca para espairecer, ela acaba aceitando o convite de Paulo (Nicola Siri) para jantar. Claro, o charmoso italiano não lhe é indiferente!



Quem fica mais indignada com o final do casamento de Maura e Bruno é Vânia (Bete Coelho), a cunhada- amante do crápula. Isso porque, mais uma vez, ele a trocará por outra. O empresário garante que dará uma pensão ao “sobrinho”, Nando (Renan Pitanga), mas Vânia não se comove. E chora sem parar ao ver seu amor deixar a residência da família.



Os dias passam e Fernanda começa a penar na mão de Bruno. Possessivo ao extremo, ele se enfurece ao descobrir que antes de conhecê-lo a artista fez um aborto e quer descobrir, a todo custo, quem era o pai da criança. Além disso, o cafajeste alimenta um ciúme doentio do ator que contracena com sua amada na novela. Sem se dar conta da arapuca em que se meteu, Fernanda sai mais uma vez para conversar com Rudi (Petrônio Gontijo), o que provoca uma outra briga bem violenta com Bruno.



Enquanto isso, Tony (Gabriel Braga Nunes) derrota Santana (Paulo Gorgulho) e se torna o novo Capo da Máfia no Brasil. A partir disso, ele rompe relações com Téo (Tuca Andrada), que passa a persegui-lo.