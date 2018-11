Nova casa de Harry e Meghan traz uma triste história por trás

Meghan Markle e Príncipe Harry estão de mudança. Os dois vão sair do Nottingham Cottage, casa localizada no palácio, e vão para uma casa localizada no terreno privado da Frogmore House, que tem dez quartos (veja fotos).

Porém, o que muitos não sabem, é que a nova moradia do casal traz uma triste história.

A casa anteriormente foi o lar de Abdul Karim (mais conhecido como “o Munshi”), o famoso amigo próximo da rainha Victoria (1819-1901) e primeiro membro indiano da casa real. Ele morou lá por 10 anos antes de ser enviado de volta à Índia, o que ocorreu pouco depois da morte de Victoria.

Segundo a People, Abdul assistiu ao momento em que as cartas da rainha direcionadas a ele foram queimadas nos terrenos de Frogmore, poucas horas depois do enterro da rainha no local. Ambos tinham uma relação muito próxima (que inclusive foi relatada no filme britânico ‘Victoria & Abdul‘, de 2017), mas outros membros da família real ordenaram que suas correspondências fossem imediatamente destruídas – provavelmente devido ao ciúme e racismo.

Victoria & Abdul

A rainha se tornou próxima de Abdul, a quem ela chamava de Munshi, ou professor, e aprendeu a língua urdu com ele. Ela adorava sentar e conversar com o funcionário em suas casas na Escócia, na Ilha de Wight e em Windsor.

Mas essa proximidade provocou racismo e ciúmes entre a corte e outros membros da família da rainha – e, no final, poucas horas depois de Victoria ter sido enterrada em 1901, um grupo de cortesãos e cortesãos chegou à sua casa e ordenou que todas as cartas do monarca fossem destruídas.

O casamento da rainha Victoria

“Era de manhã cedo e poucas horas depois de seu funeral. [Rainha] Alexandra e a princesa Beatrice estavam lá e muitos guardas, e eles ordenaram uma invasão em sua casa e todas as suas cartas foram tiradas e queimadas ”, diz Shrabani Basu, cujo livro de 2010 ‘Victoria & Abdul – A Extraordinária História Real do Confidente Mais Próximo da Rainha‘ inspirou o filme estrelado por Judi Dench em 2017. “Foi um momento de partir o coração na vida de Abdul. Uma história realmente sombria e triste.

Abdul viveu no Frogmore Cottage por cerca de 10 anos, até ser enviado de volta para Agra, na Índia, após a morte de Victoria.

O Frogmore Cottage atualmente está dividido em cinco unidades para os funcionários do palácio. Harry e Meghan vão fazer obras no local para que o espaço fique com dez cômodos, incluindo um quarto para o filho, estúdio de ioga e um quarto para Doria Ragland, mãe de Meghan Markle, que deve viver com o casal por alguns meses quando a criança nascer.

