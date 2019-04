Myrian Rios conta motivo do rompimento com Roberto Carlos

Myrian Rios, que foi casada durante nove anos com Roberto Carlos, revelou o real motivo da separação do casal. Durante entrevista ao canal “Na Lata”, de Antônia Fontenelle, a atriz relevou que decidiu romper com a relação com o cantor quando descobriu que ele havia feito uma vasectomia e completa: “Me separei amando.”

“Ele fez vasectomia, e eu queria ter filhos, ser mãe, aí eu soube (da vasectomia), ele não me contava. Ele não sabia que eu sabia. Não foi fácil separar”, relembra.

Pouco depois da separação, quando Roberto já estava em um relacionamento com Maria Rita, a atriz confessa que quis reatar, mas o cantor estava inseguro.

Myrian Rios e Roberto Carlos se casaram durante a década de 80

Hoje, aos 60 anos, Myrian fala abertamente que Roberto foi o amor de sua vida. “Os anos passaram, eu tive os meus filhos, respeito muito os pais dos meus filhos, tenho carinho e admiração, mas nenhum deles foi o amor da vida”, afirma ela, que tem dois filhos adultos, um com o médico Edmar Fontoura e outro fruto do casamento com o ator André Gonçalves.

Myrian e o cantor se conheceram quando ela tinha 16 anos. “Passei da adolescência para adulta com ele. Foi muito muito especial para mim, vivemos momentos maravilhosos. As músicas que ele fez para a nossa história, são músicas belíssimas de amor”, declara.

Recentemente, Roberto ponderou, em uma entrevista, a possibilidade de reatar o relacionamento com Myrian. Ao ser perguntado se eles haviam voltado a ter uma relação, o cantor respondeu: “Não, nós não reatamos, mas quem sabe”. “A partir desse ‘quem sabe’, o meu Instagram começou uma campanha”, comenta a atriz. “A gente sabe que vai acontecer o que for da vontade de Deus.”

