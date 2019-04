Luana Piovani diz frase polêmica sobre viajar com crianças

Luana Piovani passou por alguns perrengues enquanto viajava com os filhos para Paris, na França. A atriz usou seu Instagram para desabafar e comentou, na segunda-feira (8), que viajar com crianças é muito complicado.

“Não tem nada mais insuportável do que viajar com criança. E olha que eu tenho três, hein. Acho que estou com essa decisão tomada, não dá para viajar com esses sacis que eu pari. De jeito nenhum”, disse. Ela e seus três filhos, Bem, Dom e Liz, foram visitar a Disney parisiense.

Segundo a artista, é difícil sair com os filhos porque eles não prestam atenção por onde andam. “A gente tem que andar nessa calçada cheia, com gente mal-humorada. Pastorando [as crianças]. Porque os sacis vão olhando para tudo, menos para frente”, desabafou.

Luana ainda deixou registrado que, a partir de agora, só viaja com os três em roteiros de excursão. “Na Disney vai ser divertido. Mas Paris com criança, versão saci, não dá”, finalizou.

